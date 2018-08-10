В МЧС допустили, что Успенскую церковь в Кондопоге подожгли

<img src="//img.gazeta.ru/files3/401/11891401/upload-07-pic905-895x505-61212.jpg">

Глава управления МЧС по Карелии Сергей Шугаев допустил, что пожар в полностью сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге произошел из-за поджога, передает РИА «Новости».

Отмечается, что о предположении главы управления МЧС сообщил представитель ведомства.

Реклама

«Однако это пока не точно, на месте работают специалисты», — добавил источник.

Также уточняется, что власти намерены восстановить сгоревшую церковь.

Ранее источник назвал причину пожара, уничтожившего Успенскую церковь в Кондопоге. По его словам, причиной пожара в Церкви Успения Божией Матери в Кондопоге стало неосторожное обращение с огнем.