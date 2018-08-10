В МЧС допустили, что Успенскую церковь в Кондопоге подожгли
Глава управления МЧС по Карелии Сергей Шугаев допустил, что пожар в полностью сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге произошел из-за поджога, передает РИА «Новости».
Отмечается, что о предположении главы управления МЧС сообщил представитель ведомства.
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«Однако это пока не точно, на месте работают специалисты», — добавил источник.
Также уточняется, что власти намерены восстановить сгоревшую церковь.
Ранее источник назвал причину пожара, уничтожившего Успенскую церковь в Кондопоге. По его словам, причиной пожара в Церкви Успения Божией Матери в Кондопоге стало неосторожное обращение с огнем.