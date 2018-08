Американскую журналистку заинтересовала футболка в эфире российского ТВ

Американская журналистка Джулия Дэвис задалась вопросом о том, как футболка политических сторонников президента США Дональда Трампа «так быстро оказалась в России». Соответствующий пост Дэвис опубликовала в своем твиттере.

Внимание журналистки, в частности, привлекла демонстрация российским телеведущим футболки с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом», в которых сторонники Трампа появлялись на митинге в поддержку главы США. Дэвис удивил тот факт, что футболка быстро попала в Россию из США, и даже выдвинула предположение, что их производят в России.

Некоторые пользователи соцсети поддержали журналистку в ее сомнениях, другие же помогли Дэвис разрешить этот вопрос. Так, пользователь @luckypowers777 сообщила, что футболки свободно продаются в интернете, другие даже прикрепили скриншоты из онлайн-магазинов, в которых можно приобрести данную футболку.

How did they get that T-shirt so quickly? Is it on loan from Rand Paul, or are they being manufactured in Russia?https://t.co/QvQMtlJgqI