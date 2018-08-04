СМИ: в Мексике неизвестные убили 11 человек
В мексиканском штате Чиуауа в результате нападения группы вооруженных людей на жилой дом погибли 11 человек. Об этом сообщает Milenio.
По данным издания, при нападении погибли восемь мужчин и три женщины.
Как отмечается, полиция считает, что атака была связана с конфликтом между двумя местными преступными группировками.
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При этом на телах жертв были обнаружены следы пыток.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате двух пиротехнических взрывов в мексиканском городе Тультепек погибли 24 человека.
Как отмечалось, среди умерших также были сотрудники полиции и пожарные.