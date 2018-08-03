СК заочно предъявил обвинение в наемничестве россиянину из состава «Азова»

Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину России, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов», Антону Королеву.

«По ходатайству следствия судом Королеву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск. Антон Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций», — говорится в тексте сообщения.

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По данным следствия, Королев выехал на территорию Украины осенью 2014 года, после чего заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав украинского националистического батальона «Азов».

Королеву было предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 359 УК России (участие наемника в вооруженном конфликте), а также ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 228 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека).