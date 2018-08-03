Чайка потребовал «досконально» изучить жалобы из тюрем и колоний

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил провести ревизию жалоб на условия содержания в местах заключения, а также проверить материалы об отказе в возбуждении уголовных дел по этому поводу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний», — сказал Чайка на коллегии Генпрокуратуры.

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Также он призвал инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц при наличии оснований. По его словам, необходимо поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, которые вынесли незаконные постановления, а также прокуроров, которые с ними согласились.

Генпрокурор добавил, что «острые сигналы» о фактах нарушений в области конституционных прав осужденных граждан в последнее время поступают «все чаще». Также, по его данным, возросло количество случаев хищений средств, которые выделяются на модернизацию системы исполнения наказаний.

Он подчеркнул, что в таких условиях надзирающие прокуроры действуют недостаточно эффективно.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 12 фигурантов дела о пытках в ярославской колонии.