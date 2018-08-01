В США опознали убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшего

Полиция Хьюстона установила личность мужчины, которого подозревают в убийстве доктора Марка Хауснехта, врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщается в твиттере полиции.

По данным полиции, мужчина является сыном женщины, которая умерла во время операции доктора Хауснехта 20 лет назад.

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Как отмечается, подозреваемый «вооружен и очень опасен».

В настоящее время предполагаемый убийца Хауснехта объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в городе Хьюстон штата Техас неизвестный застрелил доктора Марка Хауснехта, врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.