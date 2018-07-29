На похоронах жертвы отравления в Эймсбери будут усилены меры безопасности

На похоронах скончавшейся в результате отравления в британском Эймсбери Дон Стерджесс будут предприняты особые меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Англии выдало соответствующие рекомендации для предотвращения контакта участников церемонии похорон с веществом, от воздействия которого умерла женщина.

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По словам священника Филипа Бромили, у родственников Стерджесс будет 15 минут для того, чтобы проститься с ней.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне призывает британские власти и СМИ прекратить «искусственное нагнетание обстановки» вокруг инцидентов в Эймсбери и Солсбери.