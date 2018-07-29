В Новом Орлеане произошла стрельба

В американском городе Новый Орлеан в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, при стрельбе также пострадали семь человек.

Как отмечается, все пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Реклама

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в доме престарелых в городе Робстаун, штат Техас, погибли три человека.

Как отмечалось, стрелок был нейтрализован до приезда полиции. Его личность не раскрывается.