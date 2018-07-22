В Шанхае более 190 тысяч человек эвакуировали из-за тайфуна «Ампил»
В Шанхае в связи с приближением тайфуна «Ампил» эвакуировали более 190 тысяч человек. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, тайфун движется со скоростью 25 км/ч.
Как отмечается, прибытие «Ампила» в Шанхай ожидается к полудню по местному времени.
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Ранее сообщалось, что губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло объявил режим чрезвычайного положения из-за урагана «Берил».
Как отмечалось, максимальная скорость ветра урагана составила 128 км/ч.