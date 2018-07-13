Власти Египта прокомментировали взрыв у аэропорта в Каире

Министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта, он не оказал влияния на работу воздушной гавани. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве сообщили, что взрыв произошел за пределами аэропорта. По данным ведомства, взорвались два резервуара с топливом за пределами воздушной гавани. В данный момент возгорание взято под контроль местными экстренными службами.

Ранее СМИ сообщили, что в Каире возле аэропорта произошел взрыв. Телеканал Al Arabiya отмечал, что в аэропорту была прекращена навигация. Власти подтвердили, что произошла временная приостановка авиасообщения, однако в данный момент оно возобновлено.