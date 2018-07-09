В Пензе подросток погиб при попытке снять грозу на телефон

В Пензенской области семнадцатилетний молодой человек погиб, пытаясь снять грозу на камеру телефона, сообщает РИА «Новости».

8 июля подросток пытался заснять грозу на мобильный телефон, вероятно, не удержался и упал на козырек подъезда с седьмого этажа, где проживал. Он умер в реанимации, куда его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

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Министр образования региона Александр Воронков обратился к подросткам с призывом быть осторожнее.

«Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь «зацепером» на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных для этого местах. Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках», — сказал он.

Также министр попросил родителей уделить особое внимание этому инциденту и серьезно поговорить со своими детьми.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области подросток, пытаясь сделать селфи, зацепился за линию электропередач и упал с моста.