В США разбился медицинский вертолет

В Чикаго в результате крушения медицинского вертолета пострадали четыре человека. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, авария произошла около одного из главных шоссе города.

Как отмечается, перед падением вертолет занимался доставкой пациента в критическом состоянии в больницу.

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Ранее сообщалось, что в результате крушения медицинского вертолета в американском штате Висконсин погибли три человека.

Как отмечалось, вертолет упал в лесистой местности на севере штата, неподалеку от города Хазелхерст.