Сербия выдала России обвиняемого в незаконном обороте средств россиянина

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что россиянин Артем Волошин, который обвиняется в незаконном обороте более 4,6 млрд рублей, экстрадирован из Сербии в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2011 году Волошин провел незаконные банковские операции через расчетные счета организаций при помощи системы «Банк-Клиент». С апреля 2011 года по сентябрь 2014 он привлек более 4, 661 млрд рублей на банковские счета фиктивных организаций.

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Как отмечается, в 2016 году Волошин был объявлен в розыск. В марте текущего года он был задержан на территории Сербии.

Ранее сообщалось, что россиянина Дениса Едренкина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, экстрадируют из Австрии.