В полиции Солсбери ответили на вопрос о связи нового отравления с делом Скрипалей

Сотрудники правоохранительных органов не обладают данными, которые позволили бы связать два отравления в Эймсбери с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в соседнем Солсбери, рассказал источник в местной полиции, передает РИА «Новости».

«На данный момент нет ничего, что как-либо указывало бы на связь инцидента с «делом Скрипаля». Я не знаком с подробностями инцидента, но я бы сказал, что реакция на него чрезмерна. Следствие продолжается, нужно следить за заявлениями полиции. Общественность будет проинформирована соответствующим образом», — сказал источник.

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