Пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку и представились именем российского журналиста Аркадия Бабченко, находящегося под наблюдением украинских спецслужб после инсценировки его убийства, передает РИА «Новости».

По их словам, они сообщили от имени Бабченко, что когда журналист смотрел в центре Киева и смотрел мачт по футболу между Россией и Испанией, на него якобы напала группа человек, которые окружили его и избили в центре города.

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На аудиозаписи, представленной пранкерами, также слышно, как Грицак обещает направить на месте дежурную службу, узнав от пранкеров, что сотрудники СБУ якобы «разбежались», после попытки применить оружие.

Ранее сообщалось, что Бабченко пожаловался на жизнь после инсценировки своего убийства.