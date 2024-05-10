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ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе

ЮАР попросила МС принять дополнительные меры из-за нападения Израиля на Рафах

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Южно-Африканская республика (ЮАР) обратилась в Международный суд (МС) из-за нападения Израиля на Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высший суд Организации Объединенных Наций (ООН).

Отмечается, что ЮАР обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что нынешние действия Израиля не являются вторжением в город Рафах на юге сектора Газа или проведением в этом населенном пункте крупной наземной операции.

10 мая военный кабинет министров Израиля одобрил существенное расширение операции в Рафахе.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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