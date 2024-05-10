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Назван лучший нападающий РПЛ

Футболист Хохлов: Тюкавин – лучший нападающий Премьер-лиги

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Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» из Континентальной хоккейной лиги Илья Хохлов высказался о российском футболе, назвав лучшего, по его мнению, нападающего РПЛ. Среди всех форвардов хоккеист выделил Константина Тюкавина из московского «Динамо».

«Я бы отметил Тюкавина. Среди россиян он лучший. Мне кажется, у него хорошие шансы заиграть в Европе. Читаю новости, что может уехать, на его месте я бы попробовал. Захарян же поехал, почему ему не попробовать?» — приводит слова Хохлова Legalbet.

Защитник «Нефтехимика» отметил высокие скорость и технику Тюкавина, подчеркнув, что тот выиграл конкуренцию у Федора Смолова. Кроме того, он считает, что отъезд Захаряна в Испанию помог форварду выйти на первые роли. Тюкавин делит второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги с Джоном Кордобой из «Краснодара» с 14 мячами. Впереди только другой колумбиец, Маттео Кассьера из «Зенита», отличившийся 16 раз. Кроме того, на счету Тюкавина еще девять результативных передач в 27 проведенных матчах, так что по системе «гол+пас» он – лидер чемпионата.

Ранее «Краснодару» предсказали болезненное падение в турнирной таблице.

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