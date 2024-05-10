Российский футболист вошел в список лучших игроков чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в команду сезона (TOTS) французской Лиги 1 в компьютерной игре EA Sports FC 24.

Головин оказался в числе лучших игроков чемпионата Франции по итогам сезона-2023/24. В режиме Ultimate Team российский футболист получил карточку с рейтингом 94.

В апреле Головин получил травму на одной из тренировок команды. Сообщалось, что российский полузащитник повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому он должен пропустить остаток сезона. Соответственно, на поле футболист больше не выходил. В «Монако» заявили, что разочарованы тем, как сложилась ситуация с повреждением российского футболиста.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 25 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее выступавший в Европе российский футболист рассказал об ужасных условиях в клубе.