Власти Палестины заявили, что государство продолжит стремиться к полному членству в ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что частично признанное государство и дальше будет стремиться к полному членству в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Reuters.

По словам Аббаса, поддержка Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН в пятницу предложения Палестины стать полноправным членом ООН поддерживает усилия палестинцев провести еще одно голосование по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.

«Палестина продолжит свои усилия по получению полноправного членства в ООН», — подчеркнул Аббас.

До этого Аббас заявлял, что руководство Палестины проанализирует взаимоотношения с Соединенными Штатами в связи с наложением вето на включение страны в ООН.

Аббас подчеркнул, что пересмотр отношений с американскими властями делается в целях гарантии защиты интересов народа Палестины.

Аббас также отклонил просьбу США не ставить перед Совбезом ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.