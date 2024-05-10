Власти Палестины заявили, что государство продолжит стремиться к полному членству в ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что частично признанное государство и дальше будет стремиться к полному членству в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Reuters.
По словам Аббаса, поддержка Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН в пятницу предложения Палестины стать полноправным членом ООН поддерживает усилия палестинцев провести еще одно голосование по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.
«Палестина продолжит свои усилия по получению полноправного членства в ООН», — подчеркнул Аббас.
До этого Аббас заявлял, что руководство Палестины проанализирует взаимоотношения с Соединенными Штатами в связи с наложением вето на включение страны в ООН.
Аббас подчеркнул, что пересмотр отношений с американскими властями делается в целях гарантии защиты интересов народа Палестины.
Аббас также отклонил просьбу США не ставить перед Совбезом ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.
Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.