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Постпред Израиля измельчил Устав ООН в шредере

Постпред Израиля Эрдан измельчил Устав ООН в шредере в Генассамблее

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан измельчил в шредере Устав организации в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее (ГА). Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня вы собираетесь продвинуть создание палестинского террористического государства, которое будет возглавлено Гитлером наших дней», — заявил дипломат.

По его словам, «сегодня орган, созданный, чтобы предотвращать зло, приветствует террористическое государство в своих рядах».

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от нескольких арабских государств, а также Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Отмечается, что для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран ЕС намерены признать Палестину 21 мая.

10 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил решение ГА ООН повысить статус палестинцев в организации, назвав его «призом для ХАМАС».

Ранее посол Израиля в РФ прояснила позицию Иерусалима по поводу 9 Мая.

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