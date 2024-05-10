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Украинец после визита в военкомат попал в реанимацию

«Страна.ua»: житель Сумской области после визита в военкомат попал в реанимацию

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Житель города Шостка, расположенного в Сумской области, попал в реанимацию после визита в военкомат. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам его родственников, 55-летний мужчина отправился в ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат) добровольно. Он прошел медкомиссию, в ходе которой выяснилось, что на его сердце есть рубцы. Кроме того, украинец страдает от проблем со спиной и повышенного давления. При смещении позвоночных дисков у него отказывают ноги. Семейный врач порекомендовала мужчине пройти дообследование, но в военно-врачебной комиссии (ВВК) ему отказались даже померить давление, и признали годным к службе. Украинца должны были доставить в учебный центр в Сумах, однако его привезли в Харьков. Там ему стало плохо. Затем мужчину перевезли на автобусе в поселок Гончаровское, находящийся на севере Черниговской области. По дороге он потерял сознание и был доставлен в больницу города Конотоп в Сумской области. Там пострадавший был помещен в реанимацию.

До этого неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) под ником «Ночной Сталкер» рассказал в соцсетях, что мобилизованных украинцев избивают и применяют некие «более жесткие способы», чтобы заставить их воевать.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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