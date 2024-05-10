Нефтебаза в Ровеньках ЛНР загорелась после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Ровеньки в Луганской народной республике (ЛНР), в результате атаки загорелось нефтехранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

«Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки», — заявил глава региона.

Согласно информации главы региона, на место инцидента прибыли оперативные службы.

Помимо того, удар ВСУ повредил местное нефтехранилище, на котором началось возгорание. Впоследствии огонь перекинулся на стоящие рядом домовладения, на их территории зафиксированы повреждения.

Согласно предварительной информации, удар лишил жизни одного местного жителя, еще шестеро человек получили ранения и подверглись госпитализации. Часть из них являлись работниками загоревшегося промышленного объекта нефтебазы.

До этого ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске вечером, 7 мая, в результате чего пострадали пять человек, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Украинские военные использовали американские ракеты ATACMS. Это второй случай атаки на Луганск за последний месяц, до этого город подвергался ракетному обстрелу в мае 2023 года.

Ранее в четырех областях России сбили шесть украинских БПЛА.