МЧС отменило штормовое предупреждение

МЧС сообщило, что в воскресенье, 1 июля, в Москве не ожидается грозы и шквального ветра, об этом говорится в официальном твиттер-аккаунте ведомства.

«По прогнозу синоптиков Росгидромет 1 июля 2018 года в Москве сильного дождя, грозы, града, шквалов 17-22 м/с не ожидается. Ожидается временами небольшой дождь», — говорится в сообщении.

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Вечером 30 июня МЧС опубликовало предупреждение, согласно которому в Москве 1 июля ожидались гроза, град и сильный ветер.

Также ранее сообщалось, что из-за непогоды в Москве повалило 16 деревьев.