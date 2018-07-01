Во Франции преступник сбежал из тюрьмы на вертолете

Налетчик-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна на вертолете, сообщает газета Le Parisien.

Отмечается, что мужчине помогли сбежать три вооруженных сообщника, все вместе они скрылись на вертолете, зарегистрированном в Бельгии. Вертолет был обнаружен в городе Гонесс неподалеку от Парижа, он сильно обгорел.

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Предполагается, что преступники скрылись на автомобиле.

Издание подеркивает, что Фаид сбегал из тюрьмы в 2013 году. Тогда он взорвал несколько ворот и взял в заложники нескольких охранников.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший крупнейшее ограбление в истории Исландии, сбежал из тюрьмы на одном самолете с премьером страны.