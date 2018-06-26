Песков назвал темы переговоров с Болтоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить журналистам, если глава государства Владимир Путин проведет встречу с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, который прибывает в Москву с визитом, передает РИА «Новости».

«Если такая встреча (Путина с Болтоном) состоится, мы сообщим вам», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, примет ли Болтона Путин.

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По словам Пескова, российская сторона хочет обсудить с Болтоном вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, региональные проблемы и российско-американские отношения.

В среду, 27 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Болтоном в Москве.

«Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, региональные проблемы известные и, конечно же, двусторонние отношения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы российская сторона хочет обсудить.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров встретится с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном 27 июня.