В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в конце июня

Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю июня, передает RT.

По его словам, погода в столице останется летней, даже теплее обычного.

«В Центральном регионе будут преобладать положительные температурные аномалии. Температура во вторник +25…+27 °С днем, в среду +26…+28 °С, в четверг +27…+29 °С. До конца недели также тепло. В субботу и воскресенье могут быть дожди, в то время как начало и середина недели преимущественно без осадков», — заявил Киктев.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье.