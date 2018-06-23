СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Воронежской области

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России занялось выяснением обстоятельств крушения в Воронежской области легкомоторного самолета «Бекас», при котором погиб пилот. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, самолет упал во время проведения агрохимических работ в Петропавловском районе. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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«Следственными органами… организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Петропавловском районе Воронежской области», — говорится в заявлении.

Ранее источник в экстренных службах Воронежской области рассказал о крушении легкомоторного самолета, в результате которого пилот скончался.