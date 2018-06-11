Турист из России утонул при сплаве в Казахстане

Российский турист утонул во время сплава по реке Аксу в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Руслан Иманкулов, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел на расстоянии 120 км от города Талдыкорган — административного центра региона.

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«Туристы — граждане Российской Федерации, восемь человек. При спуске на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал в воду и утонул», — сказаал Иманкулов.

По его словам, сообщение поступило вечером 10 июня, после чего спасатели выехали на место вызова. Иманкулов отметил, что работу спасателей осложняют сложные условия проходимости горной местности.

Как отмечается, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области.