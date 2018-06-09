Омбудсмены согласовывают посещение заключенных в России и на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова договорились согласовать списки и график посещения своих соотечественников, заключенных в России и на Украине, передает РИА «Новости».

«Я разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками и договоренностями по графику посещения. Сейчас эта работа ведется, но пока она не завершена», — сообщила Москалькова.

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Она добавила, что в первую очередь хотела бы посетить на Украине Вышинского, Одновол, Баранова и Одинцова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко отметил необходимость освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.