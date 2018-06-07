Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушен
В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован пожар, который начался 5 июня. Об этом сообщается на сайте сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В тушении принимали участие 138 человек и 25 единиц техники.
Радиационный фон в Киеве и Чернобыле находится в пределах нормы.
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Ранее стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения загорелась трава.
Позже сотрудники правоохранительных органов Украины приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, который вспыхнул накануне.