«Ъ»: в Москве задержали главу оперативно-розыскной части СБ МВД Дагестана

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Сотрудники ФСБ и ГУСБ МВД задержали в Москве начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания полковника.

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Хизриева подозревают в даче взятки в $2 млн за назначение на должность главы МВД Дагестана.

«Деньги предполагалось «занести» кому-то из руководства ГУСБ. Через эту структуру проходят все кадровые вопросы подобного уровня, она согласовывает эти назначения. Следовательно, полномочия для решения вопроса, интересного Хизриеву, у них были», — отметил один из источников издания.

Ранее в МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году.