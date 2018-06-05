«Ъ»: в Москве задержали главу оперативно-розыскной части СБ МВД Дагестана
Сотрудники ФСБ и ГУСБ МВД задержали в Москве начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда Хизриева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания полковника.
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Хизриева подозревают в даче взятки в $2 млн за назначение на должность главы МВД Дагестана.
«Деньги предполагалось «занести» кому-то из руководства ГУСБ. Через эту структуру проходят все кадровые вопросы подобного уровня, она согласовывает эти назначения. Следовательно, полномочия для решения вопроса, интересного Хизриеву, у них были», — отметил один из источников издания.
Ранее в МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году.