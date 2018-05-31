Стало известно, зачем инсценировали убийство Бабченко

Депутат Верховной рады Антон Геращенко объяснил, зачем была необходима инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко, передает «112 Украина»

Он пояснил, что Бабченко сам пошел на это.

«Была задача сделать инсценировку убийства Аркадия Бабченка для того, чтобы выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории России», — заявил Геращенко.

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По его словам, метод инсценирования убийства «стар как мир».

«Аркадий Бабченко мог сам сказать, что «извините, я на такой риск не хочу идти». Но он, понимая, что необходимо документировать до конца связи заказчиков и организаторов, пошел на это», — пояснил Геращенко.

Новости об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день в СБУ объявили, что журналист жив, а убийство Бабченко было инсценировано, чтобы поймать организаторов настоящего покушения.