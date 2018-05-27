В Петербурге по Невскому проспекту прошли слоны

В центре Санкт-Петербурга прошло цирковое карнавальное шествие с участием артистов цирка, дрессированных животных и слонов, сообщают «Невские новости».

Праздничное шествие прошло в рамках празднования Дня города и 140-летнего юбилея цирка Чинизелли. Сообщается, что на слонах проехали дети-циркачи.

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Цирковая колонна начала движение от Площади Белинского, где находится здание цирка, и прошла по Невскому проспекту. Также в представлении приняли участие барабанщики и духовые оркестры.

Ранее сообщалось, что к 315-летию Петербурга канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост. Прошедший по канату Расул Абакаров заявил, что идея трюка появилась у него, когда он не смог выехать с Васильевского острова из-за разведенных мостов.