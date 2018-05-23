В Волгограде трое мужчин украли тонну красной икры

В МВД по Волгоградской области расследуют похищение примерно тонны красной икры с волгоградского склада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 5 мая. Три преступника украли 7 тыс. банок красной икры, 50 кг колбасы и 100 кг сыра. Отмечается, что ущерб от их действий оценивается в 3 млн рублей.

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«Заявитель (директор компании по производству продуктов питания. – Газета.Ru) сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, двух подозреваемых в краже удалось арестовать, в настоящее время третий подозреваемый находится в розыске. При этом сообщается, что большую часть похищенных продуктов злоумышленники смогли сбыть в торговых точках области.

Ранее в Свердловской области уничтожили 112 кг красной икры, ввезенной под видом «товаров народного потребления».