Более 139 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

МВД Франции заявило, что в акциях протеста против государственной социальной политики приняли участие более 139 тыс. человек. Об этом пишет Le Dauphine.

По данным ведомства, 124 тыс. протестующих вышли на улицы в разных регионах Франции в рамках 180 акций. А также около 15 тыс. человек вышли на улицы Парижа.

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Как отмечается, в столице страны произошли столкновения между протестующими и полицией.

По данным издания, в Париже были задержаны 24 человека. При этом полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ в одном из районов столицы.

Ранее сообщалось, что в Париже на акции протеста против государственной социальной политики начались беспорядки.