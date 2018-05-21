Жительница Мексики забеременела в 70 лет

70-летняя жительница Мексики Мария де ла Луз заявила, что она находится на шестом месяце беременности, сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что три месяца назад стала чувствовать тошноту, головокружение и боли в ногах. Медики, к которым она обратилась, провели более 10 тестов, так как не могли в это поверить.

Реклама

Женщина не уточнила подробности своей беременности, в частности, воспользовалась ли она технологией искусственного оплодотворения.

Уточняется, что при родах ей придется делать кесарево сечение из-за возраста.

В 2015 году клиника британского города Фархэм сообщила 99-летней Дорис Эйлинг о беременности. Сообщение больницы признали «редкой административной ошибкой».