В Иркутской области посадили сосны, купленные на деньги Путина

В Иркутской области посадили сеянцы сосны, часть из которых была куплена на средства, выделенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что всего высажено 80 тыс. сеянцев. Более тысячи из них куплены на пожертвования президента.

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Посадка деревьев проходила в рамках акции «Всероссийский день посадки леса». В ней приняли участие около 750 человек, в том числе губернатор области Сергей Левченко, а также члены регионального правительства.

В апреле Путин пожертвовал 104 тыс. руб. на посадку сосен в Иркутском лесничестве. Стоимость каждого сеянца сосны составила 100 руб.