В Москве в заброшенном морге нашли человеческие останки

На территории заброшенного морга на юго-западе Москвы нашли скелетированные останки женщины. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета по столице.

«Вечером 15 мая 2018 года на территории заброшенного морга по улице Фотиевой в городе Москве обнаружены скелетированные останки неустановленной женщины. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении..

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Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, смерть наступила более восьми месяцев назад.

СК проводит проверочные мероприятия, чтобы установить личность потерпевшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.