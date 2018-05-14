Глава МВД Грузии принес извинения протестующим в Тбилиси

В грузинском Тбилиси возглавляющий МВД страны Георгий Гахария извинился перед участниками протестов. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что министр принес извинения за действия правоохранительных органов, из-за которых пострадали люди, не только от себя лично, но и от своего ведомства.

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По его словам, все поданные на действия полицейских жалобы будут рассмотрены. Он также призвал собравшихся выполнять требования полицейских.

«Это наша задача, чтобы этот вечер окончился мирно», — сказал Гахария.

Ранее сообщалось, что Гахария встретился с участниками акции протеста в центре Тбилиси.