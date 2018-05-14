Более 52 тысяч россиян пострадали от укусов клещей

В Роспотребнадзоре заявили, что более 52 тысяч россиян за два месяца обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей. Таким образом, за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Алтайском крае.

При этом случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.