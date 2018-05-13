Бывшего мэра Каменск-Уральского заподозрили в получении взятки

Экс-мэра Каменск-Уральского Михаила Астахова, который в настоящее время возглавляет Южный управленческий округ Свердловской области, отправили под домашний арест в связи с обвинением в получении взятки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, находясь на посту мэра, Астахов получил от гендиректора частной стройкомпании взятку в обмен на покровительство во время принятия строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Реклама

«Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). Наказание за совершение данного преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — приводит издание заявление СК.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что депутаты государственного собрания Якутии (Ил Тумэн), обвиняемые в коррупции, помещены под домашний арест.