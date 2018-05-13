Посольство России запросило данные о гражданстве нападавшего в Париже

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Посольство России во Франции запросило у властей информацию о гражданстве напавшего на прохожих в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

Ранее стало известно, что нападавшим оказался 20-летний выходец из Чечни.

«Мы запросили французские власти информацию о гражданстве нападавшего, ждем ответа», — сообщили в посольстве.

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Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.

Парижские правоохранители нашли террористический след в произошедшем. Кроме того, сообщалось, что группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.