Посольство США призвало Украину расследовать нападения на цыган

Посольство США на Украине призвало полицию страны расследовать нападения на цыган. Об этом говорится в твиттере дипмиссии.

«Никто на Украине не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что на Украине неизвестные сожгли цыганский табор вблизи Львова.

В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.