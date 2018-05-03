Крымские пограничники рассказали о досмотре судов в Керченском проливе

Крымское пограничное управление ФСБ России сообщило, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом, сообщает РИА «Новости».

«Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало», — сообщили в погрануправлении.

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Пограничники отметили, что деятельность в Керченском проливе осуществляется в штатном режиме.

«Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов и т.д., обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — говорится в сообщении.

Ранее в госпогранслужбе Украины заявили, что с 30 апреля российская сторона ежедневно начала останавливать невоенные суда, следующие на Украину.