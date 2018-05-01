Трамп: журналисты сами не верят в свои фейковые новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время журналисты выпускают очень большое количество недостоверных новостей. Об этом он написал в своем твиттере.

«Фэйк Ньюз (СМИ, которые, по мнению Трампа, выпускают недостоверные новости. — «Газета.Ru») сошли с ума и выпускают материалы с использованием только анонимных источников (которые не существуют). Они полностью выбиты из колеи и огромный успех администрации [президента] в том, что мы заставили их делать и говорить вещи, в которые даже они сами не верят. По-настоящему плохие люди!», — написал Трамп.

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В другом твите он позитивно оценил работу Белого дома, несмотря на «фальшивую охоту на ведьм».

Вероятно, этими сообщениями Трамп отреагировал на сообщения о решении личного врача Ронни Джексона уйти в отставку, несмотря на предложенный ему пост министра по делам ветеранов. Это решение могло быть принято из-за медийного скандала.