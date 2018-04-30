При крушении легкомоторного самолета в Австрии погибли два человека

В результате крушения легкомоторного самолета неподалеку от аэропорта австрийского Инсбрука погибли два человека. Об этом сообщает Tiroler Tageszeitung.

Инцидент произошел утром 29 апреля. Самолет, прибывший из Швейцарии, сел в аэропорту Инсбрука на дозаправку. После этого он взлетел, однако вскоре начал быстро терять высоту и упал неподалеку.

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Команда спасателей смогла оперативно добраться до места крушения, однако двух членов экипажа судна спасти не удалось. Самолет в результате удара был полностью разрушен.

Личности погибших пока не установлены. Полиция отмечает, что, хотя самолет прибыл из Швейцарии, находившиеся на его борту люди не обязательно были гражданами этой страны.