В Балашихе потушили промзону с мусором

В промзоне Балашихинского литейно-механического завода потушено возгорание мусора, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления МЧС России по региону.

«Ликвидировано возгорание мусора на открытой площадке на шоссе Энтузиастов, в районе д. 4 на территории расположенного рядом Балашихинского литейно-механического завода. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Балашихе загорелась промзона с мусором. Отмечалось, что возгорание мусора площадью 100 кв. м произошло на шоссе Энтузиастов. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится промзона, рядом с которой расположена авиационная корпорация «Рубин». Информации о пострадавших не поступало.