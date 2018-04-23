В Москве выросло число обращений из-за побоев в семье после декриминализации

Число обращений москвичей из-за проблем, касающихся домашнего насилия резко увеличилось после принятия закона о декриминализации побоев, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, передает РИА «Новости».

«Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось», — сказала Потяева во время своего выступления в Московской городской думе.

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В частности, она сообщила о поступлении жалоб о бытовом насилии со стороны как женщин, так и детей, а также об увеличении числа обращений о насилии в отношении людей пожилого возраста.

«Эта тема требует серьезной проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство», — сказала омбудсмен.

Она также назвала борьбу с бытовым насилием приоритетной для работы своего аппарата в текущем году.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести защитный ордер для жертв домашнего насилия.