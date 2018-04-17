Россияне выбрали имя для дальневосточного леопарда

Жители России выбрали имя «Тайга» для самки молодого дальневосточного леопарда. Об этом сообщается на сайте нацпарка «Земля леопарда».

Как отмечается, акция проводилась в честь шестилетия парка, а в число самых популярных вариантов имен попали Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда.

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«Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Уже в первые дни имя Тайга вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов — это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. С отрывом более чем в 100 голосов второе место заняло имя «Весна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае предложил пользователям сети придумать имя молодой самке леопарда.