Россияне выбрали имя для дальневосточного леопарда

ФГБУ «Дальнеовсточный леопард»

Жители России выбрали имя «Тайга» для самки молодого дальневосточного леопарда. Об этом сообщается на сайте нацпарка «Земля леопарда».

Как отмечается, акция проводилась в честь шестилетия парка, а в число самых популярных вариантов имен попали Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда.

Реклама

«Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Уже в первые дни имя Тайга вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов — это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. С отрывом более чем в 100 голосов второе место заняло имя «Весна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае предложил пользователям сети придумать имя молодой самке леопарда.