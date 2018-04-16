Суд отменил приговор врачу Мисюриной

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке, передает РИА «Новости».

Дело возвращено в прокуратуру.

«Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков», — огласил решение один из судей коллегии.

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Отмечается, что приговор обжаловала как сторона защиты, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство.

Ранее осужденная из-за смерти пациента врач-гематолог Елена Мисюрина, которую освободили из СИЗО по решению Мосгорсуда, заявила, что в ближайшее время выйдет на работу.

По версии следствия, в июле 2013 года Мисюрина в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве провела пациенту биопсию костного мозга. Врач-гематолог «нарушила методику, тактику и технику выполнения», считают следователи. По их версии, Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, он скончался через несколько дней.

Обвинительный приговор врачу вызвал широкий общественный резонанс, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек.